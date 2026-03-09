2026年3月３日に発売された『将棋世界2026年4月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、今年１月22日に亡くなった加藤一二三九段の特集「天才が全うした生涯」、第51期棋王戦五番勝負の観戦記「貫き通したテーマ」など、読み応えのある記事を掲載しています。○特集さようなら、加藤一二三九段加藤一二三九段が亡くなった。享年86歳。その棋士人生や数多くのエピソードは生前から伝説といえた。比類なき存在感を持っ