第8回岡山テックプラングランプリ最優秀賞（中央左：西田氏、中央左：髙橋教授）岡山大提供 岡山発ベンチャーの発掘と育成を目的としたビジネスプランコンテスト「岡山テックプラングランプリ」（主催：中国銀行、リバネス）が2月28日、岡山市で開かれ、岡山大学の学術研究院環境生命自然科学学域の高橋和教授らのグループ「SPACE SAFF」が最優秀賞を受賞しました。 8回目となる「岡山テックプラング