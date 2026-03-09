７日、石柱トゥチャ族自治県黎場郷の秀才村に広がる菜の花畑。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月9日】中国重慶市石柱トゥチャ族自治県黎場郷の秀才村で千ムー（約67ヘクタール）以上にわたる菜の花畑が見頃を迎えた。黄金色の花が春の田園風景を彩り、多くの観光客が訪れている。秀才村はここ数年、農業と観光を深く融合させ、穀物・植物油の生産モデル基地を整備してきた。また「花畑経済」の発展に力