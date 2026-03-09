【新華社福州3月9日】中国福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷」の南後街の上空にこのほど、巨大な「福魚」が姿を見せた。ライトアップされた福魚が夜空に浮かぶ幻想的な光景が、市民や観光客の注目を集めた。福魚は全長が約25メートルに及び、中国古代の地理書「山海経（せんがいきょう）」に登場する魚の体と鳥の羽を持つ「文鰩魚（ぶんようぎょ）」に着想を得ている。（記者/林善伝）