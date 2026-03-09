濃厚で贅沢な味わいが人気のハーゲンダッツから、思わず夢中になる新食感スイーツが登場。期間限定のミニカップ「ROCKY CRUNCHY!」シリーズが、2026年3月10日（火）より発売されます。今回の新作は“ザク硬”食感が魅力の2フレーバー。さらに、人気キャラクター「トムとジェリー」が登場するWEB CMも公開され、SNSキャンペーンも実施予定です。遊び心いっぱいの世界観とともに、