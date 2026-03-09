収穫した果物を運ぶ農業用ドローン＝2025年4月、中国湖北省宜昌市（新華社＝共同）【北京共同】中国の韓俊農業農村相は9日、農業で昨年使用されたドローンが30万機を超え、世界最多だったと明らかにした。食料安全保障を強化するため、ドローンのほか、収穫用ロボットや人工知能（AI）を利用したレーザー除草ロボットが農業に導入され始めていると紹介した。全国人民代表大会（全人代）が開かれている北京の人民大会堂で記者団