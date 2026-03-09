急落した日経平均株価の終値を示すボード。前週末比2892円12銭安の5万2728円72銭で、下げ幅は史上3番目の大きさとなった＝9日午後、東京都中央区週明け9日の東京株式市場で日経平均株価が急落した。終値は、前週末比2892円12銭（5.2％）安の5万2728円72銭で、下げ幅は史上3番目の大きさとなった。中東地域の紛争が長期化するとの懸念から、ニューヨーク原油先物相場で指標となる米国産標準油種が急騰し一時1バレル＝119ドルを超