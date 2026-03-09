俳優谷原章介（53）が9日、メインキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。WBCの“妄想スタメン予想”を謝罪した。谷原は6日の放送で、侍ジャパンのスタメンを予想。その中で「吉田選手、鈴木選手もそうなんですけど、ケガがあってシーズン離脱してる方なんです。吉田選手に至ってはまだ肩の部分が万全じゃないんじゃないか」と鈴木誠也と吉田正尚に言及。「守備への影響も考えて、今回あ