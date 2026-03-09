自身のXでハンドメイド作品を次々に披露している女優の北川景子さんがXを更新。“新作”を発表しました。【写真】かわいい！シマエナガのお手製マスコット「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！ 朝起きたら遊んでくれるかな〜」と投稿した北川さんは手作りのシマエナガマスコットを披露しました。制作前の材料から徐々にできあがっていく様子を画像で公開。最初の段階から、すでに大小さまざまな形に切り分けられた生地