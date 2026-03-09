浙江省湖州市徳清県の国際地信城に5日、同市で初となるロボットをテーマにしたカフェがオープンした。利用客はロボットバリスタがコーヒーを入れるのを待つ間、人間のバリスタと一緒に働くロボットの様子を撮影していた。（提供/人民網日本語版）