「二輪車世界初の技術」を採用ホンダは、2026年3月20日から順次開催される「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクルショー」に、さまざまなカテゴリーの二輪車を出展します。中でも、多くのユーザーが注目する１台が、2025年11月にイタリア・ミラノで開催されたバイクの見本市「EICMA2025」で世界初公開されたコンセプトモデル「V3R 900 E-Comp