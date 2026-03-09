ウィル・アイアトン氏がインスタなどSNSを開設ドジャースのアナリストで大谷翔平投手の通訳も務め、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は戦略スタッフとして侍ジャパンの活動に参加しているウィル・アイアトン氏が、インスタグラム、YouTube、TikTokを開設した。インスタグラムは初投稿から19時間でフォロワー数は23万人を突破している。アイアトン氏は動画で「はじめまして、ウィル・アイアトンと申します」と笑