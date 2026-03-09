福岡県警小倉北署は9日、北九州市小倉北区城内4番付近で8日午後3時ごろ、通行中の小学生女児らが見知らぬ男から「かわいいね、連れて帰っていい」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代、緑色上衣、白色マスク着用。赤色バッグ所持。