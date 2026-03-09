静岡県は3月9日、賀茂保健所管内の70代の男性がマダニ媒介の感染症「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」に感染したと発表しました。2026 年、県内では初めての事例となります。 県によりますと、SFTSに感染したのは賀茂保健所管内に住む70代の男性です。男性は2月25日に発熱と下痢の症状が現れ、28日に医療機関を受診して入院しました。 マダニにかまれた自覚はありませんでしたが、背中と右前腕に刺し口のような跡が見つかりま