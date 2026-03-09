激化する中東情勢を受け、原油価格は高騰し、日経平均株価は一時4200円以上下落しました。日経平均株価の終値は先週末と比べ、2892円12銭安い5万2728円72銭でした。過去3番目の下げ幅です。一時は4200円を超える下げ幅となり、およそ2か月ぶりに5万1000円台まで急落しました。中東情勢悪化以降、7000円以上下落しています。イランの新たな指導者に、反米保守強硬派とされるモジタバ師が選出されたという報道やエネルギー施設への攻