フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期からゴールデン帯に昇格するバラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜午後9：58）の企画・プロデュースを務める蜜谷浩弥氏が、timelesz・菊池風磨と交わした約束や、番組にかける思いを語った。【写真】祝！ゴールデン！『タイムレスマン』記者発表に登壇したtimelesz本番組は、佐藤勝利、菊池、松島聡、寺西拓人、原