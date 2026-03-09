◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)WBC日本代表の近藤健介選手が8日、オーストラリア戦を終え取材に応じ、現在の心境や今後への意気込みについて語りました。前回大会は不動の2番打者として世界一に貢献した近藤選手。しかし今大会では3試合を終え、12打数0安打、1四球といまだヒットが出ていません。3戦目のオーストラリアは、ここ2試合の2番から3番へ打順を変更。