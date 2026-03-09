司会者のホンジャマカ恵俊彰（61）が9日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の1次リーグC組で1位通過が決まった日本代表の「マッチョマン」こと吉田正尚外野手（レッドソックス）の打撃を激賞した。8日はオーストラリアに守備陣のミスから先制点を許したものの、4番吉田の2ラン本塁打で逆転して勢いに乗って3勝目を挙げた。ドジャース大谷翔平投手、カブス鈴