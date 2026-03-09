週明け９日の東京株式市場は、中東情勢の先行きや原油価格上昇への警戒感が強まり、全面安となった。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２８９２円１２銭（５・２０％）安の５万２７２８円７２銭となり、過去３番目の下げ幅を記録した。日経平均は一時、４２００円超下落し、５万１４００円台をつける場面もあった。終値の下げ幅は、米景気後退や円相場急騰が不安視された２０２４年８月５日（４４５１円２８銭安）、