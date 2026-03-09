演歌歌手の徳永ゆうき（31）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。超大物監督の映画に出演した際の驚きのリクエストを明かした。人気演歌歌手である徳永だが、俳優としてもNHK連続テレビ小説「エール」、「カムカムエヴリバディ」の2作品に出演。「もちろん演歌でいきたいというのもありますけれども、やっぱり時代の流れに合わせていろんなことにチャレンジしていって、そこで徳永ゆうきって