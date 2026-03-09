乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の先行カットが9日、初公開された。今回公開されたのは、プラムをかじり、舌がぺろりとのぞく「あざとカワイイ」カット。パリのアパルトマンの一室で撮影された。一度旅行でパリを訪れてから、「写真集を出させていただけるなら、パリで撮影したい」と願っていたという。念願がかない、パリで撮影を存分に楽しんだ。同写真集では撮影の時系列順