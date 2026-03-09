多くの若者たちでにぎわう世田谷区の下北沢。狭い路地にライブハウスや古着、カレー店などがひしめく独特の雰囲気が人気を集めているが、「演劇の街」としての歴史も深い。多くの役者を輩出してきたその歩みを振り返ってみよう。（大塚美智子）先月上旬、小田急線下北沢駅を降りると、ちょうど「下北沢演劇祭」が開かれていた。実行委員長の吉田国吉さん（９０）によると、１９９０年から始まり、今年で３６回目を数える一大イ