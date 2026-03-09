タレント藤田ニコル（28）が、9日までにインスタグラムを更新。ふっくらしたお腹とともに友人から祝福を受ける様子を公開した。以前にもベビーシャワー（出産を控えた妊婦のお祝い会）の様子を投稿していた藤田は「またまたお友達にお祝いしてもらっちゃった」とし、バルーンで飾り付けされた部屋でふっくらしたお腹に手を添えつつ、もう片方の手の上にケーキを載せたショットなどを披露。「もうメディアに出るお仕事はあと3回」と