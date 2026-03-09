ＷＢＣ日本代表は１次ラウンドＣ組の１位通過を決め、１０日のチェコ戦（東京ドーム）を経て１４日（日本時間１５日）にマイアミで行われる準々決勝に臨む。８日のオーストラリア戦は６回まで無得点だったが、７回以降に吉田（レッドソックス）の２ランなどで４―３の逆転勝ち。無傷の３連勝で天覧試合を勝利で飾った。ただ、流れを止めかけたプレーもあった。４回二死満塁の絶好機で打席には大谷翔平（３１＝ドジャース）。す