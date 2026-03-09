巨人は９日、昨季限りで現役を引退した長野久義編成本部参与の引退試合である１４日・日本ハム戦（東京ドーム）を開催するにあたり、引退記念グッズ第２弾を発売すると発表した。長野さんの現役時代と引退セレモニーの名場面をもとに、背番号「７」が並ぶ新デザインを採用。新発売されるスウェットやＴシャツ、フォトパネル、アクリルスタンドに加え、昨年発売されたワッペン付きユニホームのレプリカなど第１弾のグッズも購入