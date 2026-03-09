スギ花粉は、九州から東北南部で飛散のピークになっています。明日10日(火)以降も、広い範囲でスギ花粉が大量に飛ぶでしょう。14日(土)と15日(日)は全国的に晴れて、季節先取りの暖かさになりそうです。お出かけ日和になりますが、対策をしっかりと行ってください。明日10日(火)は日中は天気が回復スギ花粉が大量飛散スギ花粉は九州から東北の広い範囲でピークになっています。明日10日(火)は、朝まで雨や雪の降る所が多いですが