俳優の広田レオナが、肺せんがんが寛解したことを自身のインスタグラムで報告した。9日までに更新された投稿で、63歳の誕生日を迎えたことを明かし、夫との2ショットとともに現在の心境をつづった。【写真】22歳年下の夫と2ショットも公開した広田レオナ広田は「遂に63歳になりましたん」と誕生日を迎えたことを報告。日本対韓国の野球を見たかったことから「ディナーじゃなくてランチにしましたん」と明かし、約39年ぶりに西