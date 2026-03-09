プロ野球オリックス・バファローズの宮城大弥投手（24）の妹で俳優の宮城弥生が6日、自身のインスタグラムを更新。艶やかな振袖姿の写真とともに、20歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「綺麗〜」艶やかな振袖姿で20歳の誕生日を報告した宮城弥生弥生は「本日3/6に20歳を迎えました！」「昨日、振袖を着て取材会を開いて頂きました！これからの抱負や二十代にやりたいことなどお話しさせて頂きました！」などと報告し