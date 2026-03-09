お笑いコンビ「東京ダイナマイト」ハチミツ二郎（51）が、8日放送のBS朝日「ハチミツ二郎が行く！！電動車椅子さんぽsupportedby有吉クイズ」（後6・00）に出演し、今後の芸能人生の目標を語った。昨年、左膝下を切断する手術を受け、義足生活を送る二郎が、ゲストの「サンドウィッチマン」伊達みきおとともに、電動車いすに乗って街を探索する番組。伊達は二郎を支える「二郎会」の発起人で、若手時代から苦労をともに