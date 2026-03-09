お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し「尊敬」しているという芸人について語る場面があった。2月1日に第2子誕生を報告した有吉。現在、子供の寝かしつけに苦戦しているといい「なかなかね、大変なんですよ。全部終わると、9時回ってたりとか10時になったりとか。そっから飯食うんだから、太るよね」と話していた。そこで09