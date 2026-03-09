9日、衆議院予算委員会において、中道改革連合の小川淳也代表が高市総理や片山さつき財務大臣を非難し、議場に同調する声が響いた。【映像】「そうだ！」の大合唱の瞬間（実際の様子）小川代表は「質問に入る前に2点、総理の率直なところを聞かせてください」と切り出し「この間、閣僚が閣議に遅刻をしたり、委員長が委員会に遅刻して委員会が流れたといったような事態が続いています。自民党総裁として、一言檄を飛ばしていた