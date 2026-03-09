シーイーシー＝頑強。独立系のシステムインテグレーターだが富士通が上位株主に入っており、トヨタグループを主要客に実績を重ねている。足もとの業績も大型案件の寄与やセキュリティーサービス事業の堅調を背景に会社側想定を上回り好調に推移している。前週末６日取引終了後、２６年１月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の６９億円から７３億３８００万円（前の期