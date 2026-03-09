[故障者情報]FC琉球は9日、DF鈴木順也が左ヒラメ筋肉離れで全治約8週間と診断されたことを発表した。鈴木は今季からキャプテンに就任。開幕から4試合連続で先発出場していたが、2月28日に行った大4節のテゲバジャーロ宮崎戦(●0-2)で負傷した。