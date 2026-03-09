ビーアンドピー [東証Ｓ] が3月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比34.0％減の1億円に落ち込み、通期計画の7.5億円に対する進捗率は13.7％となり、5年平均の13.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の16.6％→10.2％に大幅低下した。 株探ニュース