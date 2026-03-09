エスイー [東証Ｓ] が3月9日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の5700万円の黒字→4億9400万円の赤字(前期は5億4300万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の4億3800万円→5億5800万円(前期は8億8500万円)に27.4％上方修正し、減益率が50.5％減→36.9％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基