マックス [東証Ｐ] が3月9日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の175億円→182億円(前期は148億円)に4.0％上方修正し、増益率が18.2％増→22.9％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の77.4億円→84.4億円(前年同期は76.5億円)に9.0％増額し