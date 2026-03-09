萩原工業 [東証Ｐ] が3月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比17.8％減の3.8億円に減り、11-4月期(上期)計画の10.5億円に対する進捗率は37.0％にとどまり、5年平均の42.5％も下回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.6％→3.2％に悪化した。 株探ニュース