横浜フィナンシャルグループ [東証Ｐ] が3月9日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の37円→38円(前期は29円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、２０２６年３月期の株主還元方針として、以下を掲げております。・累進的な配当を基本とし、配当性向は40％程度を目安とする。・市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、柔軟かつ機動的な自己株