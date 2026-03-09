9日の日経平均株価は前週末比2892.12円（-5.20％）安の5万2728.72円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は133、値下がりは1431、変わらずは26と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は758.09円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が308.85円、東エレク が287.79円、ファストリ が174.08円、フジクラ が83.06円と並んだ。 プラス寄与度トップはロー