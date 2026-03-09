9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数56、値下がり銘柄数531と、値下がりが優勢だった。 個別ではグリーンモンスター、ブレインズテクノロジー、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。ソフトフロントホールディングス、オキサイド、ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓなど5銘柄は昨年来高値を更新。ペルセウスプロテオミクス、インテグループ、ジンジ