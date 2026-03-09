9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比80.1％増の8142億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同86.7％増の6284億円だった。 個別ではＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ農産物上場投資信託 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅアルミニウム上場投資信託 、Ｗｉｓｄｏ