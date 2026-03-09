明日3月10日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは山粼賢人、眞栄田郷敦、羽鳥慎一、眞鍋かをり、ヒコロヒー、鈴木絢音。VTRでは、日本の警察組織を束ねる警察庁長官が銃撃された歴史的重大事件を再現。突如捜査線上に浮上したのは、別の事件で逮捕された謎の老人だった。多くの銃火器を所持し犯行をほのめかす男。一体この老人は何者なのか？そして、本当に事件の犯人なのか？スタジオでは