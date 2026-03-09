東京都渋谷区のバーの店員を殴ったとして、警視庁は9日までに、暴行の疑いで、ラグビーのリーグワン2部「NECグリーンロケッツ東葛」所属選手ロトアヘア・アマナキ大洋容疑者（35）＝東京都世田谷区＝を現行犯逮捕した。「殴った記憶はない」と否認している。捜査関係者によると、容疑者はバーで酒を飲んでいた際、口に含んだビールを床に吐いたという。店側がクリーニング代を請求したが支払わずに立ち去り、追ってきた店員を