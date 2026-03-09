メーガン妃＝2025年4月23日、ニューヨーク/Jemal Countess/Getty Images（CNN）英王室の公務から引退して米カリフォルニア州で暮らすヘンリー王子の妻、メーガン妃と米配信大手ネットフリックスがこのほど、メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エバー」に関する提携を終了した。サセックス公爵夫人としても知られるメーガン妃は、ネットフリックスと共同で同ブランドを開発。昨年、ライフスタイル番組シリーズ「ウィズ・ラ