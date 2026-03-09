予備校講師でタレントの林修氏が、８日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）で産婦人科医の妻・林裕子さんと共演を果たした。修氏は「今回は特別というのも何ですが、特別な先生をお呼びいたしております。産科医の林裕子先生という方でして、私の妻です」と紹介。白衣姿の裕子さんは「みなさん、夫がいつも大変お世話になっております」とあいさつし、スタジオは「え〜！」「出るの？」「本当ですか？」と騒