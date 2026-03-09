フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で２連覇を達成した中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）が９日、羽田空港に帰国した。ジュニアとして最後の試合を飾り「これを目指して今シーズンやってきたので、達成できてうれしい」と喜びを語った。ショートプログラム（ＳＰ）１位から出ると、フリーの１７８・９６点、合計２６８・４７点といずれもジュニアの世界歴代最高を更新して圧勝。日本男子では