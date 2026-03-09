歌手で女優のデミ・ロヴァート（33）が、俳優ウィルマー・バルデラマとの過去の恋愛関係について振り返った。2010年に当時30歳だったウィルマーと交際を始めた時、18歳だったデミ、2人は6年間交際し、破局を迎えた。 【写真】かつて交際していたウィルマー・バルデラマ 10代の恋愛についてデミは、当時大人っぽく感じていたものの、今では適切ではなかったと感じているという。同じく元子役スタ