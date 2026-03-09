韓国与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は、中東情勢の不安に伴う外国為替市場の変動性拡大に対応するため、「為替安定3法」を今月19日の国会本会議で処理すると明らかにした。鄭代表は9日、ソウル汝矣島（ヨイド）の国会で開かれた最高委員会で「中東戦争によって国際社会の緊張が高まっており、国際原油価格の高騰やウォン安などで経済状況が非常に厳重だ」と述べた。鄭代表は「党は外為市場の変動性に対応する