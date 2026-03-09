上海の復興島にある船台公園を散策する人々。（２０２５年１０月２日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海3月9日】中国の「超大都市」（常住人口1000万人以上）上海はここ数年、都市再生の取り組みを進めており、複数のプロジェクトが国連人間居住計画（ハビタット）の模範事例に選ばれた。他都市でも参考となる都市再生モデルとして「上海の経験」が形成されつつある。民生分野では、住環境の改善が進んでいる。