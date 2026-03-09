日本最大級となるゴシック＆ロリィタの祭典『14th Gothic and Lolita Market』が、4月4日・5日に東京・渋谷ヒカリエ「ヒカリエホールA」で開催されることが決まった。【画像】ゴシック＆ロリィタの祭典『14th Gothic and Lolita Market』メインビジュアル、会場内マップなど株式会社Gothic and Lolita Marketが主催するもので、過去最大規模のイベントとなり、渋谷の新会場に進出する。会場面積をこれまでの約3倍に拡大し、国